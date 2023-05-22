Аутсайдер УПЛ прекратит существование за тур до конца чемпионата, – СМИ

На футбольной карте Украины вскоре станет меньше провинциальных клубов. Сезон 2022/23, по всей видимости, будет последним на профессиональной арене для "Львова".

Об этом заявили в программе "Футбол TIME", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Футбол 2.0" .

Владелец "горожан" Богдан Копытко отказался от дальнейшего финансирования клуба. Футболистам, тренерскому штабу и персоналу команды посоветовали забрать личные вещи с тренировочной базы до 1 июня.

"Львов" до конца первенства должен сыграть еще 3 поединка Премьер-лиги. Дома "горожане" примут одесский "Черноморец" (25 мая) и петровский "Ингулец" (29 мая). На финальный тур команда якобы не выйдет. 3 июня у львовян запланирован выездной матч против "Колоса" из Ковалевки.

В Премьер-лигу "Львов" попал из Второй лиги перед сезоном 2018/19, обменявшись местами с ровненским "Вересом". Нынешний сезон – пятый для "горожан" в элите. Лучший результат команда показала в дебютной кампании, когда финишировала на 6-й строчке.

Накануне "Львов" проиграл дерби "Руху" и досрочно оформил вылет из УПЛ. "Горожане" набрали всего 13 очков и уже не смогут подняться со дна турнирной таблицы. Серия львовян без побед составляет 12 поединков.