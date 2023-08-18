Аутсайдер Суперліги переуклав контракти з п'ятіркою баскетболістів

Сьома команда попереднього сезону баскетбольної Суперліги відрапортувала про нові контракти п'ятірки гравців. Водночас лави "Мавп" поповнять вихованці власної спортшколи.

Нові угоди з черкащанами підписали оборонці Нікіта Руслов, Сергій Кузнецов і Максим Фесун, центровий Сергій Скіра та нападник Артур Назаренко. До справжніх лідерів команди варто зарахувати Скіру, який у середньому набирав 13.5 очок, робив 8.1 підбирань і віддавав 1.1 передач. Згодом до них приєднаються і юні баскетболісти "КДЮСШ-Черкаські Мавпи-2007".

Керманичем "Черкаських Мавп" натомість залишиться Сліпенчук. Він очолив черкащан посеред сезону 2022/23, здобув на чолі команди 8 перемог і зазнав 12-ти поразок. Його асистентами працюватимуть Георгій Ступенчук і Дмитро Нагорний.

Раніше "Прометей" розкрив план підготовки до нового сезону. Слобожанці повернуться до тренувань 22 серпня. Упродовж шести тижнів вітчизняний гранд готуватиметься до старту в Єврокубку.