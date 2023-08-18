Аутсайдер Суперлиги перезаключил контракты с пятеркой баскетболистов

Седьмая команда предыдущего сезона баскетбольной Суперлиги отрапортовала о новых контрактах пятерки игроков. В то же время ряды "Мавп" пополнят воспитанники собственной спортшколы.

Новые соглашения с черкащанами подписали защитники Никита Руслов, Сергей Кузнецов и Максим Фесун, центровой Сергей Скира и нападающий Артур Назаренко. К настоящим лидерам команды следует отнести Скиру, который в среднем набирал 13.5 очков, делал 8.1 подбора и отдавал 1.1 передач. Впоследствии к ним присоединятся и юные баскетболисты "КДЮСШ-Черкасские Мавпы-2007".

Наставником "Черкасских Мавп" останется Слипенчук. Он возглавил черкащан посреди сезона 2022/23, одержал во главе команды 8 побед и потерпел 12 поражений. Его ассистентами будут работать Георгий Ступенчук и Дмитрий Нагорный.

Ранее "Прометей" раскрыл план подготовки к новому сезону. Слобожанцы вернутся к тренировкам 22 августа. В течение шести недель отечественный гранд будет готовиться к старту в Еврокубке.