Аутсайдер НХЛ підписав контракт зі спадкоємцем Гретцкі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Центрфорвард уклав угоду з чикагцями в день свого 18-річчя. Канадець підписав контракт новачка з "яструбами" та виступатиме під 98-м номером.

Бедард залишив підпис під договором на 3 роки. Кепхіт, тобто середньорічна зарплата юного канадця, складе 950 тисяч доларів. Бедард був головною зіркою Західної хокейної ліги в сезоні 2022/23. Він став першим в історії хокеїстом, який зібрав призи найкращому гравцю, найкращому бомбардиру та найкращому проспекту за один рік.

У регулярному чемпіонаті WHL Бедард у складі "Реджайни Петс" набрав 143 очки – 71 шайба, 72 передачі. Ще 20 пунктів (10+10) він додав у плей-офф. На молодіжному чемпіонаті світу канадець теж став найкращим бомбардиром, а збірна Канади U-20 здобула "золото".

Канадський талант ще до церемонії драфту отримав титул "некстван". Таке прізвисько дають новому, перспективному хокеїсту з потенціалом стати найкращим в історії. Після Вейна Гретцкі у різні роки "некстванами" ставали Ліндрос, Карія, Кросбі, Таварес і Макдевід.

Що відомо про "Чикаго Блекгокс"

Заснований у 1926 році хокейний клуб. Прізвиська – "яструби", "дрозди", B-Hawks.

Шестиразовий переможець Кубка Стенлі (1933/34, 1937/38, 1960/61, 2009/10, 2012/13, 2014/15). За останні 5 років "Блекгокс" лише одного разу виступали в плей-офф, але вилетіли в першому ж раунді кампанії 2019/20 від "Голден Найтс". До Бедарда "Чикаго" обирав під першим номером на драфті-2007, коли взяли Патріка Кейна.

"Блекгокс" раніше вивели з обігу номери 1, 3, 9, 18, 21, 35 та 81. Домашня арена – "Юнайтед Сентер" – розрахована на 19717 глядачів. Фарм-клубами чикагців стали "Рокфорд Айсгогс" та "Інді Ф'юл".