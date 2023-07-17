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Аутсайдер НХЛ подписал контракт с наследником Гретцки

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Чикаго, Понедельник 17 июля 2023 17:46
Аутсайдер НХЛ подписал контракт с наследником Гретцки Фото: Коннор Бедард перед драфтом НХЛ-2023 (thehockeywriters.com)
Автор: Антон Федорцив

Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги-2023 Коннор Бедард присоединился к рядам "Чикаго Блэкхокс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Центрфорвард заключил соглашение с чикагцами в день своего 18-летия. Канадец подписал контракт новичка с "ястребами" и будет выступать под 98-м номером.

Бедард оставил подпись под договором на три года. Кэпхит, то есть среднегодовая зарплата юного канадца, составит 950 тысяч долларов. Бедард был главной звездой Западной хоккейной лиги в сезоне 2022/23. Он стал первым в истории хоккеистом, собравшим призы лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту за один год.

В регулярном чемпионате WHL Бедард в составе "Реджайны Пэтс" набрал 143 очка – 71 шайба, 72 передачи. Еще 20 пунктов (10+10) он добавил в плей-офф. На молодежном чемпионате мира канадец тоже стал лучшим бомбардиром, а сборная Канады U-20 завоевала "золото".

Канадский талант еще до церемонии драфта получил титул "некст-уан". Такое прозвище дают новому, перспективному хоккеисту с потенциалом стать лучшим в истории. После Уэйна Гретцки в разные годы "некст-уанами" становились Линдрос, Кария, Кросби, Таварес и Макдэвид.

Что известно о "Чикаго Блэкхокс"

Основанный в 1926 году хоккейный клуб. Прозвище – "ястребы", "дрозды", B-Hawks.

Шестикратный победитель Кубка Стэнли (1933/34, 1937/38, 1960/61, 2009/10, 2012/13, 2014/15). За последние 5 лет "Блэкхокс" лишь однажды выступали в плей-офф, но вылетели в первом же раунде кампании 2019/20 от "Голден Найтс". До Бедарда "Чикаго" выбирал под первым номером на драфте-2007, когда взяли Патрика Кейна.

"Блэкхокс" ранее вывели из обращения номера 1, 3, 9, 18, 21, 35 и 81. Домашняя арена – "Юнайтед Сентер" – рассчитана на 19717 зрителей. Фарм-клубами чикагцев стали "Рокфорд Айсхогс" и "Инди Фьюл".

К слову, ранее НХЛ отказалась от включения россиян в Зал хоккейной славы в этом году.

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