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НХЛ відмовилася від включення хокеїстів РФ до Залу слави

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Торонто, Четвер 22 червня 2023 14:43
НХЛ відмовилася від включення хокеїстів РФ до Залу слави Фото: Хенрік Лундквіст відіграв 15 сезонів за "Рейнджерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Жоден росіянин не потрапив до Залу хокейної слави в 2023 році. Серед номінантів було четверо представників країни-агресорки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Національна хокейна ліга визначилася з новими членами галереї розвитку північноамериканського та європейського хокею. Російських хокеїстів серед них не виявилося.

До Залу хокейної слави НХЛ натомість ввела чотирьох іменитих виконавців. Зокрема, в список потрапили три воротарі – зірка "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрік Лундквіст, легенда "Калгарі" Майк Вернон і двічі володар Кубка Стенлі з "Піттсбургом" Том Баррассо. Четвертим культовим хокеїстом у галереї став П'єр Тарджон.

Також до Залу слави потрапили канадська хокеїстка Каролайн Оулетт і Кен Хічкок і П'єр Лакруа в статусі "творців". Четверо росіян – Гончаров, Мальцев, Михайлов і Могільний – пролетіли повз відбір.

Раніше нападник "Вегаса" Оді-Маршессо став MVP Кубка Стенлі цьогоріч. Загалом канадець набрав 25 очок у плей-офф, зігравши 22 поєдинки. Він першим після Гретцкі здобув приз незадрафтованим.

До слова, раніше "Арізона" не отримала дозвіл на будівництво стадіону та опинилася на межі переїзду.

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