Аутсайдер НХЛ выбрал нового наследника Гретцки на драфте-2023

17-летний уроженец Британской Колумбии прогнозируемо стал новичком команды из штата Иллинойс. Канадский талант заранее получил титул "некстван".

Бедард стал главной звездой Западной хоккейной лиги в сезоне 2022/23. Он стал первым в истории хоккеистом, собравшим призы лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту за один год. В составе молодежной сборной Канады форвард торжествовал на ЧМ-2023.

В регулярном чемпионате WHL Бедард в составе "Реджайны Пэтс" набрал 143 очка – 71 шайба, 72 передачи. Еще 20 пунктов (10+10) он добавил в плей-офф. На молодежном чемпионате мира канадец тоже стал лучшим бомбардиром. Он оформил 9 голов и 14 ассистов за семь матчей турнира.

В следующие три пика драфта другие команды тоже забрали центральных нападающих – Лео Карлссона ("Анахайм"), Адама Фантилли ("Колумбус") и Уильяма Смита ("Сан-Хосе"). Запер первую пятерку новичков защитник Давид Райнбахер ("Монреаль"). В топ-10 также попал дуэт россиян – Дмитрий Симашев ("Аризона") и Матвей Мичков ("Филадельфия").

Кто такой "некст-уан"

The Next One – прозвище, которое присваивается новому, перспективному хоккеисту с потенциалом стать лучшим в истории.

В разные годы титулом награждали Горди Хоу, Бобби Ора, Уэйна Гретцки, Мориса Ришара. В конце карьеры "Великого" Гретцки прозвище начали давать возможным наследникам канадца. В разные годы "некст-уанами" становились Линдрос, Кария, Кросби, Таварес и Макдэвид.

"Великолепный" Марио Лемье в годы игровой карьеры медиа никогда не называли "следующим". Он дебютировал в НХЛ на шестой год выступлений Гретцки, так что их пути к вершине были фактически параллельными.