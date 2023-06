Аутсайдер НБА узгодив рекордний контракт із новим тренером, – інсайдер

51-річний фахівець домовився про переїзд у штат Мічиган. Безробітний тренер узгодив із "Пістонз" контракт на 6 років.

За даними Чаранії, Вільямс заробить у "Детройті" 72 млн доларів у випадку повного виконання контрактних зобов'язань. Зарплата на рівні 12 мільйонів на рік дозволить американцю стати найоплачуванішим тренером НБА. Наразі в топі відомостей іде легендарний менеджер "Сан-Антоніо" Грегг Поповіч (11,5 млн "зелених").

Вільямс залишився без роботи в травні. "Фінікс" попрощався з фахівцем після чотирьох сезонів співпраці. Рекорд тренера на чолі "Санз" – 194 перемог, 115 поразок. Головним досягненням Вільямса став вихід у фінал сезону 2020/21 – перший за 10 років для арізонців.

Уродженець штату Меріленд, на студентському рівні виступав за "Нотр-Дам Файтінг Айріш". Обраний "Нью-Йорк Нікс" під 24-м номером драфту НБА-1994.

На позиції легкого форварда захищав кольори "Нікс", "Сан-Антоніо", "Денвера", "Орландо" та "Філадельфії". Тренерську кар'єру розпочав у 2005 році з ролі асистента в "Портленді". У 2010-2015 рр. тренував "Нью-Орлеан". Як помічник коуча виграв чемпіонат світу-2014 та Олімпійські ігри-2016 зі збірною США.

У 2022 році був визнаний Тренером року в асоціації. Батько п'яти дітей, дружина Вільямса загинула в 2016-му в автотрощі.

Monty Williams’ Pistons deal could reach eight years and $100M based on team options and incentives, sources tell me and @JLEdwardsIII. https://t.co/jOoWKghm79