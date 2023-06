Аутсайдер НБА согласовал рекордный контракт с новым тренером, – инсайдер

51-летний специалист договорился о переезде в штат Мичиган. Безработный тренер согласовал с "Пистонс" контракт на 6 лет.

По данным Чарании, Уильямс заработает в "Детройте" 72 млн долларов в случае полного исполнения контрактных обязательств. Зарплата на уровне 12 миллионов в год позволит американцу стать самым оплачиваемым тренером НБА. В данный момент в топе ведомостей идет легендарный менеджер "Сан-Антонио" Грегг Попович (11,5 млн "зеленых").

Уильямс остался без работы в мае. "Финикс" простился со специалистом после четырех сезонов сотрудничества. Рекорд тренера во главе "Санз" – 194 победы, 115 поражений. Главным достижением Уильямса стал выход в финал сезона 2020/21 – первый за 10 лет для аризонцев.

Уроженец штата Мэриленд, на студенческом уровне выступал за "Нотр-Дам Файтинг Айриш". Выбран "Нью-Йорк Никс" под 24-м номером драфта НБА-1994.

На позиции легкого форварда защищал цвета "Никс", "Сан-Антонио", "Денвера", "Орландо" и "Филадельфии". Тренерскую карьеру начал в 2005 году с роли ассистента в "Портленде". В 2010-2015 гг. тренировал "Нью-Орлеан". В качестве помощника коуча выиграл чемпионат мира-2014 и Олимпийские игры-2016 со сборной США.

В 2022 году был признан Тренером года в ассоциации. Отец пяти детей, жена Уильямса погибла в 2016-м в автокатастрофе.

Monty Williams’ Pistons deal could reach eight years and $100M based on team options and incentives, sources tell me and @JLEdwardsIII. https://t.co/jOoWKghm79