Аутсайдер НБА побив рекорд відвідуваності матчів регулярного чемпіонату

Господарі на честь 50-річчя клубу перебралися на колишню арену команди – багатофункціональний стадіон "Аламодом". Матч відвідали 68 323 уболівальників.

"Сперс" на понад 6 тисяч випередили попередній рекорд регулярного чемпіонату асоціації. Навесні 1998 року поєдинок "Атланти" з культовим "Чикаго Буллз" відвідали 62 046 глядачів. Абсолютний рекорд НБА – 108 713 любителів баскетболу на Матчі всіх зірок-2010 на домашній арені команди НФЛ "Даллас Ковбойз".

Рекордна кількість фанатів не нівелювала різницю в класі суперників. "Голден Стейт" розгромив господарів (144:113). Пік переваги "Ворріорз" упродовж матчу склав +39 пунктів. "Сан-Антоніо" залишився на передостанній, 14-й сходинці Західної конференції НБА. А каліфорнійці вийшли на 6-те місце.

У паралельному матчі на Сході "Нью-Йорк Нікс" переграв "Вашингтон Візардс" у столиці. Важкий форвард гостей Джуліус Рендл в одному з епізодів оформив силовий данк і очолив хіт-парад найкращих миттєвостей дня. "Нікс" ідуть шостими в Східній конференції.