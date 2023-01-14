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Аутсайдер НБА побив рекорд відвідуваності матчів регулярного чемпіонату

Фото: Баскетболісти "Сан-Антоніо" виходять на битву на "Аламодом" (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації між "Сан-Антоніо Сперс" і "Голден Стейт Ворріорз" увійшов в історію турніру завдяки рекордній кількості глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Господарі на честь 50-річчя клубу перебралися на колишню арену команди – багатофункціональний стадіон "Аламодом". Матч відвідали 68 323 уболівальників.

"Сперс" на понад 6 тисяч випередили попередній рекорд регулярного чемпіонату асоціації. Навесні 1998 року поєдинок "Атланти" з культовим "Чикаго Буллз" відвідали 62 046 глядачів. Абсолютний рекорд НБА – 108 713 любителів баскетболу на Матчі всіх зірок-2010 на домашній арені команди НФЛ "Даллас Ковбойз".

Рекордна кількість фанатів не нівелювала різницю в класі суперників. "Голден Стейт" розгромив господарів (144:113). Пік переваги "Ворріорз" упродовж матчу склав +39 пунктів. "Сан-Антоніо" залишився на передостанній, 14-й сходинці Західної конференції НБА. А каліфорнійці вийшли на 6-те місце.

У паралельному матчі на Сході "Нью-Йорк Нікс" переграв "Вашингтон Візардс" у столиці. Важкий форвард гостей Джуліус Рендл в одному з епізодів оформив силовий данк і очолив хіт-парад найкращих миттєвостей дня. "Нікс" ідуть шостими в Східній конференції.

До слова, напередодні центровий "Маямі" Адебайо оформив постер-данк проти "Мілоукі" без Адетокунбо.

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