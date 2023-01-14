Форвард "Нікс" із данком у силовій манері заклав фундамент перемоги: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Досвідчений американець запам'ятався моментом у середині третьої чверті. Він отримав передачу Барретта перед входом у "фарбу", хибним рухом обіграв Райта та в протистоянні м'язів із ним і Геффордом ефектно набрав 2 очки. Останній навіть опинився на підлозі.

"Нікс" зуміли вийти вперед за підсумками третьої 12-хвилинки, а потім і виграти матч проти "Вашингтона" (112:108). "Нью-Йорк" втримався на 6-й сходинці Східної конференції НБА та впевнено проходить у плей-офф сезону. Натомість "Вашингтон" за межами чільної десятки.

Сам Рендл провів на паркеті майже 36 хвилин. За цей час він встиг набрати 23 очки, зробив 16 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Вашингтона" Кайл Кузма (40 пунктів).

Хто такий Джуліус Рендл

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" під 7-м номером драфту НБА-2014.

У складі каліфорнійців провів три повні сезони. Оскільки "Лейкерс" у 2018 році не підтвердили останній рік контракту форварда, то він перебрався в "Нью-Орлеан". У лавах "Нікс" опинився перед сезоном 2019/20.

Гравець НБА, який досягнув найбільшого прогресу (2021) та учасник Матчу всіх зірок асоціації (2021). Рендл – ревний християнин. У коледжі він навідувався до командної каплиці перед кожним домашнім матчем "Вайлдкетс".