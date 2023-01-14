Аутсайдер НБА побил рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата

Хозяева в честь 50-летия клуба перебрались на прежнюю арену команды – многофункциональный стадион "Аламодом". Матч посетили 68 323 болельщика.

"Сперс" более чем на 6 тысяч опередили предыдущий рекорд регулярного чемпионата ассоциации. Весной 1998 года поединок "Атланты" с культовым "Чикаго Буллз" посетило 62 046 зрителей. Абсолютный рекорд НБА – 108 713 любителей баскетбола на Матче всех звезд-2010 на домашней арене команды НФЛ "Даллас Ковбойз".

Рекордное количество фанатов не нивелировало разницу в классе соперников. "Голден Стэйт" разгромил хозяев (144:113). Пик преимущества "Уорриорз" на протяжении матча составил +39 пунктов. "Сан-Антонио" остался на предпоследней, 14-й строчке Западной конференции НБА. А калифорнийцы вышли на 6-е место.

В параллельном матче на Востоке "Нью-Йорк Никс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в столице. Тяжелый форвард гостей Джулиус Рэндл в одном из эпизодов оформил силовой данк и возглавил хит-парад лучших мгновений дня. "Никс" идут шестыми в Восточной конференции.