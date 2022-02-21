Аутсайдер Формулы-1 начал испытание болида на новый сезон

Утром в "Хаасе" начали обкатку новой машины на трассе в Барселоне. Первым за руль сел Никита Мазепин. Главная задача – проверить базовую работу систем и решить возможные проблемы в начале зимних тестов.

У "Хааса" арендовали трассу на половину дня, позже обкатку проведут в "Макларен".

Скорее всего, американская команда обкатывает свой болид в рамках съемочного дня. Напомним, что по правилам на этой сессии можно проехать не более 100 километров.

Основными пилотами команды в сезоне-2022 останутся Мик Шумахер и Никита Мазепин.

В сезоне 2021 года команда "Хаас" заняла последнее 10-е место в Кубке конструкторов, не набрав за чемпионат ни одного балла.