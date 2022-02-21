Аутсайдер Формули-1 почав випробування боліда на новий сезон

Вранці в "Хаас" розпочали обкатку нової машини на трасі у Барселоні. Першим за кермо сів Микита Мазепін. Головне завдання – перевірити базову роботу систем та вирішити можливі проблеми до початку зимових тестів.

У "Хаас" орендували трасу на половину дня, пізніше обкатку проведуть у "Макларен".

Швидше за все, американська команда обкатує свій болід у рамках знімального дня. Нагадаємо, що за правилами під час цієї сесії можна проїхати не більше 100 кілометрів.

Основними пілотами команди в сезоні-2022 залишаться Мік Шумахер та Микита Мазепін.

В сезоні 2021 команда "Хаас" зайняла останнє 10-е місце в Кубку конструкторів, не набравши за чемпіонат жодного балу.