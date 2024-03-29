Аутсайдер чемпіонату України знявся з турніру через посилення агресії РФ
Ромненський "Рятувальник" достроково завершив сезон у футзальній Екстра-лізі через погіршення безпекової ситуації в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Асоціації футзалу України в Facebook.
Остання команда сезону Екстра-ліги знялася з чемпіонату України. Тамтешні футзалісти на невизначений час повернуться до основного фаху.
"МФК "Рятувальник" повідомив АФУ про припинення своєї участі у змаганнях VBET Екстра-ліги та VBET Кубку України. Причиною зазначено належність гравців та персоналу до Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та переведення їх у стан повної бойової готовності, зумовленої посиленням військової агресії країни-терориста на прикордонних територіях України", – йдеться в повідомленні.
У незіграних поєдинках національних змагань "Рятувальник" отримає технічні поразки (0:5). Без бою перемоги здобули суперники в Екстра-лізі (хмельницький "Сокіл", київський SkyUp) і Кубку України ("Ураган" із Івано-Франківська).
У нинішньому сезоні "Рятувальник" став безнадійним аутсайдером Екстра-ліги. Ромненці не здобули жодної перемоги та лише п'ять матчів звели внічию. Натомість ще 20 поєдинків колектив із Сумщини програв.
До слова, напередодні склали перелік найдорожчих футболістів УПЛ на чолі зі Судаковим.
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