Аутсайдер чемпионата Украины снялся с турнира из-за усиления агрессии РФ
Ромненский "Спасатель" досрочно завершил сезон в футзальной Экстра-лиге из-за ухудшения ситуации безопасности в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ассоциации футзала Украины в Facebook.
Последняя команда сезона Экстра-лиги снялась с чемпионата Украины. Местные футзалисты на неопределенное время вернутся к основной специальности.
"МФК "Спасатель" сообщил АФУ о прекращении своего участия в соревнованиях VBET Экстра-лиги и VBET Кубка Украины. Причиной указано принадлежность игроков и персонала к Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины и перевод их в состояние полной боевой готовности, обусловленной усилением военной агрессии страны-террориста на приграничных территориях Украины", – говорится в сообщении.
В несыгранных поединках национальных соревнований "Спасатель" получит технические поражения (0:5). Без боя победы одержали соперники в Экстра-лиге (хмельницкий "Сокол", киевский SkyUp) и Кубка Украины ("Ураган" из Ивано-Франковска).
В нынешнем сезоне "Спасатель" стал безнадежным аутсайдером Экстра-лиги. Роменчане не одержали ни одной победы и только пять матчей свели вничью. В то же время еще 20 поединков коллектив из Сумской области проиграл.
К слову, накануне составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.
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