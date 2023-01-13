Australian Open опублікував графік першого дня турніру: коли та з ким зіграють українці

Календар першого ігрового дня в основній сітці змагань опублікував Відкритий чемпіонат Австралії. На старт першого в році мейджора вийдуть 6 українських тенісистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Перший раунд Australian Open-2023 розпочнеться у понеділок, 16 січня. У цей день на кортах змагатимуться п'ять українок.
Не раніше 02:00 за київським часом свій матч розпочне Марта Костюк. Її суперницею стане донька російських емігрантів Аманда Анісімова (США). На дві години пізніше повинні стартувати поєдинки Ангеліни Калініної (опонентка – американка Коко Вандевеге), Катерини Байндль (проти росіянки Камілли Рахімової) та Лесі Цуренко (Кароліна Мухова з Чехії).
Натомість о 05:30 Даяна Ястремська зустрінеться з латвійкою Єленою Остапенко – традиційної партнеркою українки Людмили Кіченок у парному розряді. Закриватиме "українську програму" Олексій Крутих. Перша ракетка України 17 січня вийде на прем'єрний матч на турнірах "Великого шолома" проти аргентинця Дієго Шварцмана (02:00).
Розклад матчів українських тенісистів у першому раунді Australian Open-2023:
Раніше організатори Australian Open остаточно підтвердили допуск тенісистів із РФ і Білорусі до змагань. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав турнір накласти бан на росіян, оскільки ті є продовженням агресивної зовнішньої політики Москви.
До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.
Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.
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