Australian Open опублікував графік першого дня турніру: коли та з ким зіграють українці

Перший раунд Australian Open-2023 розпочнеться у понеділок, 16 січня. У цей день на кортах змагатимуться п'ять українок.

Не раніше 02:00 за київським часом свій матч розпочне Марта Костюк. Її суперницею стане донька російських емігрантів Аманда Анісімова (США). На дві години пізніше повинні стартувати поєдинки Ангеліни Калініної (опонентка – американка Коко Вандевеге), Катерини Байндль (проти росіянки Камілли Рахімової) та Лесі Цуренко (Кароліна Мухова з Чехії).

Натомість о 05:30 Даяна Ястремська зустрінеться з латвійкою Єленою Остапенко – традиційної партнеркою українки Людмили Кіченок у парному розряді. Закриватиме "українську програму" Олексій Крутих. Перша ракетка України 17 січня вийде на прем'єрний матч на турнірах "Великого шолома" проти аргентинця Дієго Шварцмана (02:00).

Розклад матчів українських тенісистів у першому раунді Australian Open-2023:

Костюк – Анісімова, 16 січня, 02:00

Вандевеге – Калініна, 16 січня, 04:00

Рахімова – Байндль, 16 січня, 04:00

Цуренко – Мухова, 16 січня, 04:00

Ястремська – Остапенко, 16 січня, 05:30

Шварцман – Крутих, 17 січня, 02:00

Раніше організатори Australian Open остаточно підтвердили допуск тенісистів із РФ і Білорусі до змагань. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав турнір накласти бан на росіян, оскільки ті є продовженням агресивної зовнішньої політики Москви.