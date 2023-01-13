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Australian Open опублікував графік першого дня турніру: коли та з ким зіграють українці

Фото: Марта Костюк готова подарувати сенсацію на Australian Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Календар першого ігрового дня в основній сітці змагань опублікував Відкритий чемпіонат Австралії. На старт першого в році мейджора вийдуть 6 українських тенісистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перший раунд Australian Open-2023 розпочнеться у понеділок, 16 січня. У цей день на кортах змагатимуться п'ять українок.

Не раніше 02:00 за київським часом свій матч розпочне Марта Костюк. Її суперницею стане донька російських емігрантів Аманда Анісімова (США). На дві години пізніше повинні стартувати поєдинки Ангеліни Калініної (опонентка – американка Коко Вандевеге), Катерини Байндль (проти росіянки Камілли Рахімової) та Лесі Цуренко (Кароліна Мухова з Чехії).

Натомість о 05:30 Даяна Ястремська зустрінеться з латвійкою Єленою Остапенко – традиційної партнеркою українки Людмили Кіченок у парному розряді. Закриватиме "українську програму" Олексій Крутих. Перша ракетка України 17 січня вийде на прем'єрний матч на турнірах "Великого шолома" проти аргентинця Дієго Шварцмана (02:00).

Розклад матчів українських тенісистів у першому раунді Australian Open-2023:

  • Костюк – Анісімова, 16 січня, 02:00
  • Вандевеге – Калініна, 16 січня, 04:00
  • Рахімова – Байндль, 16 січня, 04:00
  • Цуренко – Мухова, 16 січня, 04:00
  • Ястремська – Остапенко, 16 січня, 05:30
  • Шварцман – Крутих, 17 січня, 02:00

Раніше організатори Australian Open остаточно підтвердили допуск тенісистів із РФ і Білорусі до змагань. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав турнір накласти бан на росіян, оскільки ті є продовженням агресивної зовнішньої політики Москви.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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Марта КостюкТеннисAustralian OpenДаяна Ястремська