Australian Open опубликовал график первого дня турнира: когда и с кем сыграют украинцы

Первый раунд Australian Open-2023 начнется в понедельник, 16 января. В этот день на кортах будут соревноваться пять украинок.

Не раньше 02:00 по киевскому времени свой матч начнет Марта Костюк. Ее соперницей станет дочь российских эмигрантов Аманда Анисимова (США). Два часа спустя должны стартовать поединки Ангелины Калининой (оппонентка – американка Коко Вандевеге), Екатерины Байндль (против россиянки Камиллы Рахимовой) и Леси Цуренко (Каролина Мухова из Чехии).

В 05:30 Даяна Ястремская встретится с латышкой Еленой Остапенко – традиционной партнершей украинки Людмилы Киченок в парном разряде. Закрывать "украинскую программу" будет Алексей Крутых. Первая ракетка Украины 17 января выйдет на премьерный матч на турнирах "Большого шлема" против аргентинца Диего Шварцмана (02:00).

Расписание матчей украинских теннисистов в первом раунде Australian Open-2023:

Костюк – Анисимова, 16 января, 02:00

Вандевеге – Калинина, 16 января, 04:00

Рахимова – Байндль, 16 января, 04:00

Цуренко – Мухова, 16 января, 04:00

Ястремская – Остапенко, 16 января, 05:30

Шварцман – Крутых, 17 января, 02:00

Ранее организаторы Australian Open окончательно подтвердили допуск теннисистов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал турнир наложить бан на россиян, поскольку они являются продолжением агрессивной внешней политики Москвы.