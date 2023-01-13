Australian Open опубликовал график первого дня турнира: когда и с кем сыграют украинцы

Календарь первого игрового дня в основной сетке соревнований опубликовал Открытый чемпионат Австралии. На старт первого в году мэйджора выйдут 6 украинских теннисистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Первый раунд Australian Open-2023 начнется в понедельник, 16 января. В этот день на кортах будут соревноваться пять украинок.
Не раньше 02:00 по киевскому времени свой матч начнет Марта Костюк. Ее соперницей станет дочь российских эмигрантов Аманда Анисимова (США). Два часа спустя должны стартовать поединки Ангелины Калининой (оппонентка – американка Коко Вандевеге), Екатерины Байндль (против россиянки Камиллы Рахимовой) и Леси Цуренко (Каролина Мухова из Чехии).
В 05:30 Даяна Ястремская встретится с латышкой Еленой Остапенко – традиционной партнершей украинки Людмилы Киченок в парном разряде. Закрывать "украинскую программу" будет Алексей Крутых. Первая ракетка Украины 17 января выйдет на премьерный матч на турнирах "Большого шлема" против аргентинца Диего Шварцмана (02:00).
Расписание матчей украинских теннисистов в первом раунде Australian Open-2023:
Ранее организаторы Australian Open окончательно подтвердили допуск теннисистов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал турнир наложить бан на россиян, поскольку они являются продолжением агрессивной внешней политики Москвы.
К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.
Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.
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