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Australian Open-2024: українець Молчанов вийшов у друге коло парних змагань

Фото: Денис Молчанов вдало розпочав на першому в році мейджорі (btu.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Денис Молчанов у дуеті зі сербом Ніколою Чачічем здолав стартовий раунд Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1-й раунд, парний розряд, чоловіки

Маклахлан/Нісіока – Молчанов/Чачіч – 1:2 (6:3, 3:6, 5:7)

 

Українсько-сербська пара в трьох сетах розібралася з дуетом японців у складі Бена Маклахлана та Йосіхіто Нісіоки. Суперники залишили за собою першу партію. Рецепт успіху виявився простим – вони взяли на один брейк більше за Молчанова з Чачічем (2:1).

Ті реваншувалися в другому сеті. Спершу опоненти йшли поруч, обмінявшись до середини партії взятими на подачах одне одного пунктами. Однак, у восьмому геймі Молчанов і Чачіч несподівано легко оформили "під нуль" ще один брейк і в наступному закрили сет.

У вирішальній партії і японська пара, і українсько-сербський дует поставили передусім на власні подачі. Ключовим став аж одинадцятий гейм, коли неминучим став виглядати тай-брейк. Молчанов і Чачіч дотиснули японців на чужій подачі, а потім із другої спроби реалізували матчбол на своїй.

У наступному колі українець і серб зустрінуться з парою хорвата Івана Додіга та Остіна Крайчека зі США. На турнірі вони отримали перший номер посіву. У стартовому раунді дует балканця і американця здолав серба Міоміра Кецмановіча та нейтрального росіянина Романа Сафіулліна (3:6, 6:1, 6:2).

До слова, українка Світоліна в двох сетах здолала болгарку Томову в другому колі мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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