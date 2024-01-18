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Australian Open-2024: украинец Молчанов вышел во второй круг парных соревнований

Фото: Денис Молчанов удачно начал на первом в году мэйджоре (btu.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский теннисист Денис Молчанов в дуэте с сербом Николаем Чачичем одолел стартовый раунд Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1-й раунд, парный разряд, мужчины

Маклахлан/Ниссиока – Молчанов/Чачич – 1:2 (6:3, 3:6, 5:7)

 

Украинско-сербская пара в трех сетах разобралась с дуэтом японцев в составе Бена Маклахлана и Йосихито Нисиоки. Соперники оставили за собой первую партию. Рецепт успеха оказался простым – они взяли на один брейк больше Молчанова с Чачичем (2:1).

Те реваншировались во втором сете. Сначала оппоненты шли рядом, обменявшись к середине партии взятыми на подачах друг друга пунктами. Однако, в восьмом гейме Молчанов и Чачич неожиданно легко оформили "под ноль" еще один брейк и в следующем закрыли сет.

В решающей партии и японская пара, и украинско-сербский дуэт поставили, прежде всего, на собственные подачи. Ключевым стал одиннадцатый гейм, когда неизбежным стал выглядеть тай-брейк. Молчанов и Чачич дожали японцев на чужой подаче, а затем со второй попытки реализовали матчбол на своей.

В следующем круге украинец и серб встретятся с парой хорвата Ивана Додига и Остина Крайчека из США. На турнире они получили первый номер посева. В стартовом раунде дуэт балканца и американца одолел серба Миомира Кецмановича и нейтрального россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 6:1, 6:2).

К слову, украинка Свитолина в двух сетах одолела болгарку Томову во втором круге мэйджора.

Напомним, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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