Аукціони на "зелені" тарифи можуть відкласти на користь Ахметова

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Відповідний законопроект розглядатиме парламентський комітет з питань ПЕК

Аукціони на "зелені" тарифи можуть відтермінувати на користь Ріната Ахметова. Відповідний законопроект №8449-д має розглянути парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданні 4 грудня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Як зазначається, на реєстрацію для голосування буде подано законопроект №8449-д, до якого будуть включені положення з інших законопроектів щодо роботи відновлювальної енергетики.

Серед запланованих новацій є пропозиція депутатів ввести конкурентні тарифні аукціони лише з 2020 року. Це означає, що розміри нинішніх "зелених" тарифів будуть діяти і весь наступний 2019 рік. Хоча раніше ЄБРР прогнозував, що швидкий запуск механізму аукціонів може дозволити знизити тарифи.

Як відомо, сьогодні "зелені" тарифи на енергію із сонця в Україні складають 0,15 євро за кВт/год і є найвищими в світі. У порівнянні з Німеччиною "сонячний" тариф в Україні дорожчий втричі. А вітчизняні тарифи на енергію з вітру 0,10 євро за квт-год є вдвічі вищими від німецьких.

При цьому всі "зелені" тарифи в Україні зафіксовані у євровалюті.

Загалом в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні, тощо) виробляють до 2% електроенергії, що споживається в країні. Однак вона генерує на ринку 8% всіх коштів, або близько 10 мільярдів гривень на рік.

Також норми, що заплановані до включення в законопроект 8449-д, передбачають, що аукціони будуть вводитися лише для сонячних станцій потужністю понад 10 МВТ та вітростанцій потужністю понад 20 МВТ. Це дає можливість великим станціям використовувати легальну схему уникнення аукціонів, штучно розбивши станції на декілька черг по 10-20 МВТ кожна.

Повноцінне введення аукціонів планується із 2023 року для всіх видів технологій, крім вітроенергетики.

Зазначається, що найбільші потужності з виробництва "зеленої" енергії анонсувала ввести наступного року компанія Ахметова ДТЕК.

За інформацією агентства Fitch, ДТЕК Ахметова планує збільшити виробництво "зеленої" енергії на 740 МВТ в 2019 році (це вдвічі більше, аніж необхідна потужність споживання всієї Херсонської області). Тобто ці потужності Ахметова отримають нинішні високі тарифи.

Більшість потужностей заплановано у південних областях України, хоча СБУ у вересні вже попереджала уряд, що таке будівництво загрожує безпечному та безаварійному функціонуванню атомних електростанцій у південному регіоні.

Раніше стало відомо, що розслідування щодо порушення конкурентного законодавства енергетичними компаніями з групи ДТЕК Ріната Ахметова не врахувало низку фактів.

В ході засідання Антимонопольного комітету України щодо монополізму ДТЕК Ахметова 20 листопада голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що АМКУ не врахував низки даних по цій справі, у тому числі взагалі не було відмічено роль Бурштинського енергоострова, а також не надано належної оцінки діям ДТЕК по відключеннях енергоблоків нібито для ремонту.

Як відомо, розслідування монополії ДТЕК Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою НКРЕКП і "Укренерго" з 2015 року. Зокрема, мова йде про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго". Компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.