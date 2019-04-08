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Кабмин одобрил использование полиграфа для проверки руководства "Укроборонпрома"

Новости » Политика    08.04.2019 - 21:58
Кабмин одобрил использование полиграфа для проверки руководства "Укроборонпрома"
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Кабмин сегодня одобрил доработанный план реформирования ОПК

Кабинет министров Украины 8 апреля одобрил введение дополнительных мер для выявления коррупции на государственных предприятиях и в акционерных обществах с долей государства более 50%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство сегодня одобрило доработанный план реформирования ОПК и повышения уровня прозрачности выполнения оборонного госзаказа.

"Кабинет министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%. Речь идет, в частности, о возможности использования специальных устройств - полиграфов - для проведения таких проверок", - говорится в сообщении Кабмина.

Согласно плану предлагается привлечение специалистов стран-партнеров Украины к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома", проведение ревизии структуры оборонно-промышленного комплекса, аудит концерна с участием международных экспертов.

Напомним, в начале апреля президент Украины Петр Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

 

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