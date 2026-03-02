Аудит кожної втрати: у ЗСУ змінять підхід до оборони, щоб зберегти життя воїнів

В Україні проведуть аудит втрат на полі бою, який допоможе виявити наявні проблеми та знайти рішення для їх вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

"Аудит втрат. Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал - найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", - наголосив він.

Федоров додав, що зміни торкнуться й підходу до формування потреби - зокрема, відбудеться перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі.

"На основі якісних даних з фронту будемо формувати реальну потребу без "зоопарку" неефективних рішень. Наша мета - щоб військові отримували найкращі рішення, а не доопрацьовували їх власними руками в окопах", - зазначив міністр.

Він також анонсував масштабування наземних роботизованих комплексів, яких цього року, за його словами, буде в рази більше.

Забезпечення армії дронами

За словами Федорова, для бригад запустять "базовий мінімум забезпечення дронами". Зокрема, вони гарантовано будуть отримувати кожного місяця FPV, розвідувальні, бомбер та інші безпілотники.

"Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами", - зазначив він.

Міністр також розповів, що готується "альтернатива мавікам" (дрон DJI Mavic, - ред.). Зокрема, триває робота над продуктами, які можуть бути аналогом цих безпілотників, з використанням ШІ.