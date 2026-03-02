ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Аудит каждой потери: в ВСУ изменят подход к обороне, чтобы сохранить жизни воинов

Украина, Понедельник 02 марта 2026 12:33
UA EN RU
Аудит каждой потери: в ВСУ изменят подход к обороне, чтобы сохранить жизни воинов Фото: аудит потерь в войне поможет предотвратить их в будущем (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Украине проведут аудит потерь на поле боя, который поможет выявить имеющиеся проблемы и найти решения для их устранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

Читайте также: "Мясорубка" для иностранцев: как Россия пытается скрыть огромные потери на фронте

"Аудит потерь. Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал - самая высокая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", - подчеркнул он.

Федоров добавил, что изменения коснутся и подхода к формированию потребности - в частности, произойдет переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели.

"На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель - чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", - отметил министр.

Он также анонсировал масштабирование наземных роботизированных комплексов, которых в этом году, по его словам, будет в разы больше.

Обеспечение армии дронами

По словам Федорова, для бригад запустят "базовый минимум обеспечения дронами". В частности, они гарантированно будут получать каждый месяц FPV, разведывательные, бомбер и другие беспилотники.

"Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами", - отметил он.

Министр также рассказал, что готовится "альтернатива мавикам" (дрон DJI Mavic, - ред.). В частности, продолжается работа над продуктами, которые могут быть аналогом этих беспилотников, с использованием ИИ.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что потери российских войск с момента полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,3 млн человек убитыми и ранеными. Эта цифра оказалась даже больше официальных данных украинского Генштаба.

Отметим, министр обороны Великобритании Джон Гили рассказал, что на некоторых участках фронта потери россиян в 25 раз превышают потери украинских защитников. Ситуацию в пользу ВСУ меняет массированное использование беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой