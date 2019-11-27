Audi сократит 9,5 тысяч рабочих мест

Автомобильный концерн Audi в Германии сократит количество рабочих мест на 9,5 тысяч. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что сокращение продлится до 2025 года. Известно, что это также является частью сделки, которую заключили между руководством концерна и производственной радой, сообщила компания во вторник, 26 ноября. В результате этих мер компания рассчитывает сэкономить шесть миллиардов евро, которые планируется инвестировать в проекты по электрификации и цифровизации.

Также до 31 декабря 2029 года, в соответствии с соглашением, концерн Audi зобов'связался не увольнять сотрудников в зв'связи с производственной необходимостью. Зато рабочие места сократят за счет текучести кадров и новой привлекательной программы раннего выхода на пенсию.

"Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращение, получит возможность переквалифицироваться.

Известно также, что дочерняя компания концерна - Volkswagen планирует создать до 2 тысяч рабочих мест для специалистов в сфере электромобилей и оцифровки.

"Во времена потрясений мы делаем Audi более ловким и эффективным", - заявил генеральный директор концерна Ворот Шот (Bram Schot), цитирует агентство AFP.

Audi также планирует оптимизировать производственные мощности на двух заводах в Ингольштадте и Некаррзульме и оснастить их для производства новых электрокаров.

Напомним, в сентябре 2019 против немецкого автоконцерна Volkswagen выдвинули коллективный позов более 470 тыс. владельцев дизельных автомобилей.