Audi скоротить 9,5 тисяч робочих місць

Автомобільний концерн Audi у Німеччині скоротить кількість робочих місць на 9,5 тисяч. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Зазначається, що скорочення триватиме до 2025 року. Відомо, що це також є частиною угоди, яку уклали між керівництвом концерну і виробничою радою, повідомила компанія у вівторок, 26 листопада. Внаслідок цих заходів компанія розраховує заощадити шість мільярдів євро, які планується інвестувати в проєкти з електрифікації та цифровізації.

Також до 31 грудня 2029 року, згідно з угодою, концерн Audi зобов'язався не звільняти співробітників у зв'язку з виробничою необхідністю. Натомість робочі місця скоротять за рахунок плинності кадрів та нової привабливої програми раннього виходу на пенсію.

"Крім того, частина співробітників, чиї місця підпадуть під скорочення, отримає можливість перекваліфікуватися.

Відомо також, що дочірня компанія концерну - Volkswagen планує створити до 2 тисяч робочих місць для фахівців у сфері електромобілів та оцифрування.

"У часи потрясінь ми робимо Audi більш спритним та ефективним", - заявив генеральний директор концерну Брам Шот (Bram Schot), цитує агенція AFP.

Audi також планує оптимізувати виробничі потужності на двох заводах в Інгольштадті та Некарзульмі та оснастити їх для виробництва нових електрокарів.

Нагадаємо, у вересні 2019 проти німецького автоконцерну Volkswagen висунули колективний позов більше 470 тис. власників дизельних автомобілів.