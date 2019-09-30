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В Германии начался масштабный судебный процесс против Volkswagen

Новости » Общество    30.09.2019 - 20:21
В Германии начался масштабный судебный процесс против Volkswagen
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Скандал уже обошелся концерну в 30 млрд евро

В Германии против немецкого автоконцерна Volkswagen, выдвинули коллективный иск более 470 тыс. владельцев дизельных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, собственникам причитается компенсация за продажу автомобилей, на основе вводящих в заблуждение данных о выбросах.

Автовладельцы хотят доказать, что концерн посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям. В самой компании не видят оснований выплачивать какие-либо возмещения, аргументируя это тем, что покупатели использовали их автомобили как постоянные транспортные средства.

Скандал уже обошелся концерну в 30 млрд евро.

Компания Volkswagen сталкивается с возможностью больших штрафов со стороны ЕС, после того как его обвинили в сговоре с другими производителями за задержку внедрения технологии контроля выбросов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что немецкая прокуратура обвинила руководство автомобильного концерна Volkswagen в манипуляциях с акциями из-за сокрытия перед инвесторами в 2015 году правдивой информации о выбросах. Обвинения направлены против генерального директора, главы и бывшего генерального директора автопроизводителя.

Кроме того, автопроизводители Ford и Volkswagen в январе объявили о плане по созданию автомобилей вместе. Они подписали соглашение о разработке коммерческих фургонов и пикапов среднего размера, начиная с 2022 года.

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