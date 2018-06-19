В Audi назначили временного руководителя вместо задержанного Штадлера

Им стал голландец Брам Шот

Нидерландца Брама Шота назначили исполняющим обязанностей председателя правления немецкого автомобильного концерна Audi. Об сообщили в компании, сообщает DW.

Так, Брам Шот работает в Audi с 2011 года, в последнее время он возглавлял отдел продаж и маркетинга автомобильного концерна.

Как сообщается, ранее, Руперт Штадлер, который до этого занимал должность руководителя Audi, был задержан по делу в отношении дизельного скандала. Топ-менеджер находится в предварительном заключении.

"Увольнение с должности (Штадлера, - ред.) осуществлено на временной основе, пока не буду прояснены обстоятельства, что привели к взятию под стражу", - отмечается в пресс-релизе концерна.

Вместе с тем, прокуратура Мюнхена подозревает Руперта Штадлера, среди прочего, в причастности к продаже дизельных автомобилей, оснащенных программой, которая занижает показатели вредных выбросов. Штадлер руководил Audi, который принадлежит автомобилестроительному концерну Volkswagen, с 2007 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии задержали главу Audi Руперта Штадлера.