Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Audi призначили тимчасового керівника замість затриманого Штадлера

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 23:59
Фото: Брам Шот (DW)
Фото: Брам Шот (DW)

Ним став нідерландець Брам Шот

Нідерландця Брама Шота призначили виконувачем обов'язків голови правління німецького автомобільного концерну Audi. Про повідомили у компанії, повідомляє DW.

Так, Брам Шот працює в Audi з 2011 року, останнім часом він очолював відділ продажу і маркетингу автомобільного концерну. 

Як повідомляється, раніше, Руперт Штадлер, який до цього обіймав посаду керівника Audi, був затриманий у справі щодо дизельного скандалу. Топ-менеджер перебуває в попередньому ув'язненні.

"Звільнення з посади (Штадлера, - ред.) здійснене на тимчасовій основі, поки не будуть з'ясовані обставини, що призвели до взяття під варту", - наголошується в прес-релізі концерну.

Разом з тим, прокуратура Мюнхена підозрює Руперта Штадлера, серед іншого, в причетності до продажу дизельних автомобілів, оснащених програмою, яка занижує показники шкідливих викидів. Штадлер керував Audi, який належить автомобілебудівному концерну Volkswagen, з 2007 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Німеччині заарештували главу Audi Руперта Штадлера.

Audi відкликає 1,2 млн автомобілів у всьому світі У штаб-квартирі Audi в Німеччині пройшли обшуки у справі про "дизельний скандал"
Теги публікації: Audi  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся