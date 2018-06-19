В Audi призначили тимчасового керівника замість затриманого Штадлера

Ним став нідерландець Брам Шот

Нідерландця Брама Шота призначили виконувачем обов'язків голови правління німецького автомобільного концерну Audi. Про повідомили у компанії, повідомляє DW.

Так, Брам Шот працює в Audi з 2011 року, останнім часом він очолював відділ продажу і маркетингу автомобільного концерну.

Як повідомляється, раніше, Руперт Штадлер, який до цього обіймав посаду керівника Audi, був затриманий у справі щодо дизельного скандалу. Топ-менеджер перебуває в попередньому ув'язненні.

"Звільнення з посади (Штадлера, - ред.) здійснене на тимчасовій основі, поки не будуть з'ясовані обставини, що призвели до взяття під варту", - наголошується в прес-релізі концерну.

Разом з тим, прокуратура Мюнхена підозрює Руперта Штадлера, серед іншого, в причетності до продажу дизельних автомобілів, оснащених програмою, яка занижує показники шкідливих викидів. Штадлер керував Audi, який належить автомобілебудівному концерну Volkswagen, з 2007 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Німеччині заарештували главу Audi Руперта Штадлера.