Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Німеччині заарештували главу Audi Руперта Штадлера

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 12:32
Фото: Руперт Штадлер (flickr.com)
Фото: Руперт Штадлер (flickr.com)

Його підозрюють в шахрайстві

Поліція Німеччини затримала виконавчого директора автоконцерну Audi Руперта Штадлера у зв'язку з "дизельним скандалом". Про це повідомив представник компанії Volkswagen пише Reuters.

"Ми підтверджуємо, що пан Штадлер був заарештований сьогодні вранці", - сказав представник, додавши, що презумпція невинуватості застосовується до справи Штадлера.

Зараз йде перевірка обґрунтованості його арешту.

Зазначимо, раніше прокуратура Мюнхена порушила справу щодо Штадлера за підозрою в шахрайстві та опосередкованій фальсифікації і провела обшуки в його квартирі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автоконцерн Volkswagen заплатить штраф сумою в 1 млрд євро через маніпуляції, які пов'язані із показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобілями з дизельними двигунами.

У Німеччині подали 78 тисяч прохань про притулок з початку року Міноборони Німеччини попросило збільшити фінансування Збройних сил на 25 млн євро
Теги публікації: Audi, Volkswagen, арешт, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся