У Німеччині заарештували главу Audi Руперта Штадлера

Його підозрюють в шахрайстві

Поліція Німеччини затримала виконавчого директора автоконцерну Audi Руперта Штадлера у зв'язку з "дизельним скандалом". Про це повідомив представник компанії Volkswagen пише Reuters.

"Ми підтверджуємо, що пан Штадлер був заарештований сьогодні вранці", - сказав представник, додавши, що презумпція невинуватості застосовується до справи Штадлера.

Зараз йде перевірка обґрунтованості його арешту.

Зазначимо, раніше прокуратура Мюнхена порушила справу щодо Штадлера за підозрою в шахрайстві та опосередкованій фальсифікації і провела обшуки в його квартирі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автоконцерн Volkswagen заплатить штраф сумою в 1 млрд євро через маніпуляції, які пов'язані із показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобілями з дизельними двигунами.