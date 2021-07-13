АТП прогнозирует кризис арбитражей для Украины, если будет введен акцизный сбор в "зеленой" энергетике

"Эти изменения будут рассматриваться как нарушение обязательств государства, которые были взяты перед производителями, когда в прошлом году был согласован меморандум с производителями и был принят закон № 8010 и есть понимание того, что государство не выполняет свои обязательства по этому вопросу, а не выполняет выплату долгов и введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение зеленого тарифа ", - сказал Петров.

Он отметил, что для инвесторов неприемлемо, когда есть многомиллиардные долги перед ними, и поэтому норму об акцизном сборе нужно исключить из законопроекту №5600.

"Если она будет принята, то это будет прямой сигнал к тому, чтобы компании начали серьезно думать о международном арбитраже. Потому что сейчас мы имеем только один прецедент, когда компании инициировали, а сейчас мы знаем, что есть около десяти компаний, которые подали свои жалобы в Министерство юстиции о том, что они намерены инициировать ", - добавил представитель Американской торговой палаты.

Он подчеркнул, что в случае проигрыша арбитражей для государства не будет никакой экономической выгоды от акцизного сбора, поскольку последствия и убытки для государства будут намного больше.

"Этот вопрос можно еще урегулировать и сфокусироваться больше на выплате и стабилизации платежей для возобновляемой энергетики. Вместо того, чтобы делать дополнительные (фискальные - ред.) нагрузки", - сказал Петров.