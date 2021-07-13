АТП прогнозує кризу арбітражів для України, якщо буде запроваджено акцизний збір в "зеленій" енергетиці

"Ці зміни будуть розглядатися як порушення зобов’язань держави, які було взяті перед виробниками, коли минулого року був погоджений меморандум із виробниками і був прийнятий закон № 8010 і є розуміння того, що держава не виконує свої зобов’язання по цьому питанню, не виконує виплату боргів і запровадження такого акцизу буде негативно прийняте гравцями ринку і буде інтерпретоване як додаткове зменшення зеленого тарифу", - сказав Петров.

Він зазначив, що для інвесторів неприйнятно, коли є багатомільярдні борги перед ними, і тому норму про акцизний збір потрібно виключити з законопроєкту №5600.

"Якщо вона буде прийнята, то це буде прямий сигнал до того, щоб компанії почали серйозно думати про міжнародний арбітраж. Тому що зараз ми маємо лише один прецедент, коли компанії ініціювали, а зараз ми знаємо, що є близько десяти компаній, які подали свої скарги в Міністерство юстиції про те, що вони мають намір ініціювати", - додав представник Американської торгової палати.

Він підкреслив, що у випадку програшу арбітражів для держави не буде ніякої економічної користі від акцизного збору, бо наслідки та збитки для держави будуть набагато більші.

,"Це питання можна ще врегулювати і сфокусуватись більше на виплаті і стабілізації платежів для відновлювлюваної енергетики. Замість того, щоб робити додаткові (фіскальні – ред.) навантаження", - сказав Петров.