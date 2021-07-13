АТП прогнозує кризу арбітражів для України, якщо буде запроваджено акцизний збір в "зеленій" енергетиці

Україна не отримає ніякої користі у випадку запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки розвиток галузі зупиниться, а іноземні інвестори подадуть позови в міжнародні арбітражі проти України за невиконання державою раніше наданих гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови комітету Американської торгової палати в Україні (ACC Ukraine) Ярослава Петрова.
"Ці зміни будуть розглядатися як порушення зобов’язань держави, які було взяті перед виробниками, коли минулого року був погоджений меморандум із виробниками і був прийнятий закон № 8010 і є розуміння того, що держава не виконує свої зобов’язання по цьому питанню, не виконує виплату боргів і запровадження такого акцизу буде негативно прийняте гравцями ринку і буде інтерпретоване як додаткове зменшення зеленого тарифу", - сказав Петров.
Він зазначив, що для інвесторів неприйнятно, коли є багатомільярдні борги перед ними, і тому норму про акцизний збір потрібно виключити з законопроєкту №5600.
"Якщо вона буде прийнята, то це буде прямий сигнал до того, щоб компанії почали серйозно думати про міжнародний арбітраж. Тому що зараз ми маємо лише один прецедент, коли компанії ініціювали, а зараз ми знаємо, що є близько десяти компаній, які подали свої скарги в Міністерство юстиції про те, що вони мають намір ініціювати", - додав представник Американської торгової палати.
Він підкреслив, що у випадку програшу арбітражів для держави не буде ніякої економічної користі від акцизного збору, бо наслідки та збитки для держави будуть набагато більші.
,"Це питання можна ще врегулювати і сфокусуватись більше на виплаті і стабілізації платежів для відновлювлюваної енергетики. Замість того, щоб робити додаткові (фіскальні – ред.) навантаження", - сказав Петров.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.
В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.
За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
Як повідомлялось, Україна на 1,9 млрд грн скоротить надходження до державного бюджету через необдуману ідею Кабінету міністрів України з підвищення податку на викиди вуглецю (СО2)