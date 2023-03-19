З атомної електростанції в США витікло 1,5 млн літрів радіоактивної води

Витік води з тритієм стався на АЕС Монтіселло в штаті Міннесота, США, у листопаді минулого року, проте про це стало відомо лише зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Агентства з контролю за викидами Міннесоти.

В агентстві повідомили, що витік був припинений і він не досяг річки Міссісіпі, а також джерел питної води.

Агентство з контролю за викидами Міннесоти (MPCA) заявило, що державні органи контролюють зусилля щодо очищення "викидів води, забрудненої тритієм", виявлених на АЕС компанії в Монтічелло.

Американська енергетична компанія Xcel Energy наприкінці листопада 2022 року виявила та локалізувала витік води з тритієм, радіоактивним ізотопом водню.

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