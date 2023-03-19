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Из атомной электростанции в США вытекло 1,5 млн литров радиоактивной воды

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США, Воскресенье 19 марта 2023 08:05
Из атомной электростанции в США вытекло 1,5 млн литров радиоактивной воды Фото: В США с АЭС произошла утечка радиоактивной воды (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Утечка воды с тритием произошла на АЭС Монтиселло в штате Миннесота, США, в ноябре прошлого года, однако об этом стало известно только сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агенства по контролю за выбросами Миннесоты.

Американская энергетическая компания Xcel Energy в конце ноября 2022 года обнаружила и локализовала утечку воды с тритием, радиоактивным изотопом водорода.

Агентство по контролю за выбросами Миннесоты (MPCA) заявило, что государственные органы контролируют усилия по очистке "выбросов воды, загрязненной тритием", обнаруженных на АЭС компании в Монтичелло.

В агентстве сообщили, что утечка была прекращена и она не достигла реки Миссисипи, а также источников питьевой воды.

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