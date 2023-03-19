Вдруге за тиждень. Винищувачі НАТО перехопили російські літаки біля Естонії
Британські та німецькі винищувачі "Тайфун" у рамках спільної місії НАТО з патрулювання повітряного простору перехопили російські літаки, які здійснювали політ поблизу повітряного простору Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Королівських ВПС Великобританії (RAF).
Зазначається, що винищувачі НАТО здійснили перехоплення біля узбережжя Естонії вже вдруге цього тижня.
"У рамках повітряної поліції, що триває, в регіоні 17 березня пара літаків НАТО вилетіла на перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, відомого під НАТОвською назвою Красті, його супроводжували два винищувачі Су-27 "Фланкер" і військово-транспортний літак Ан-12 "Куб ", - йдеться у публікації.
Так, російські літаки були перехоплені у безпосередній близькості від естонського повітряного простору.
У ВПС Британії уточнили, що їхня військова авіація спільно з ВПС Німеччини проводить спільну повітряну поліцію НАТО, і перехоплення "є звичайною місією НАТО для "Тайфунів" і є підтвердженням того, що Велика Британія та Німеччина разом з іншими союзниками по НАТО підтримують свого естонського союзника в це напружений час".
Нагадаємо, перед тим винищувачі НАТО перехопили російський літак поблизу Естонії 15 березня.
Також повідомлялося, що перед цим США перехопили чотири російські літаки біля Аляски. Літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.
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