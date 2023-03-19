ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вдруге за тиждень. Винищувачі НАТО перехопили російські літаки біля Естонії

Новость на русском →
Неділя 19 березня 2023 00:47
Вдруге за тиждень. Винищувачі НАТО перехопили російські літаки біля Естонії Фото: літаки НАТО перехопили російську авіацію біля Естонії (raf.mod.uk)
Автор: Володимир Костирін

Британські та німецькі винищувачі "Тайфун" у рамках спільної місії НАТО з патрулювання повітряного простору перехопили російські літаки, які здійснювали політ поблизу повітряного простору Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Королівських ВПС Великобританії (RAF).

Зазначається, що винищувачі НАТО здійснили перехоплення біля узбережжя Естонії вже вдруге цього тижня.

"У рамках повітряної поліції, що триває, в регіоні 17 березня пара літаків НАТО вилетіла на перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, відомого під НАТОвською назвою Красті, його супроводжували два винищувачі Су-27 "Фланкер" і військово-транспортний літак Ан-12 "Куб ", - йдеться у публікації.

Так, російські літаки були перехоплені у безпосередній близькості від естонського повітряного простору.

У ВПС Британії уточнили, що їхня військова авіація спільно з ВПС Німеччини проводить спільну повітряну поліцію НАТО, і перехоплення "є звичайною місією НАТО для "Тайфунів" і є підтвердженням того, що Велика Британія та Німеччина разом з іншими союзниками по НАТО підтримують свого естонського союзника в це напружений час".

Нагадаємо, перед тим винищувачі НАТО перехопили російський літак поблизу Естонії 15 березня.

Також повідомлялося, що перед цим США перехопили чотири російські літаки біля Аляски. Літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Естонія
NEWS
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати