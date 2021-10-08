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Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

Автор: Артур Родивилов

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе. Никто из экипажа не получил опасных для жизни травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота США.

Ядерная силовая установка не пострадала. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

"Подлодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм у экипажа нет", - отмечается в заявлении.

Сама подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии.

"Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки", - указали в пресс-службе.

ВМС США расследуют инцидент.

Напомним, в 2020 году на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния) на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар.

В результате пожара и последующего взрыва на корабле пострадали 17 моряков и четверо гражданских.

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ВМС США