Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

Ядерная силовая установка не пострадала. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

"Подлодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм у экипажа нет", - отмечается в заявлении.

Сама подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии.

"Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки", - указали в пресс-службе.

ВМС США расследуют инцидент.