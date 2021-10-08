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Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі

Автор: Артур Родивилов

Атомний ударний підводний човен ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (клас Seawolf) зіткнувся з невідомим об'єктом під час занурення в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ніхто з екіпажу не отримав небезпечних для життя травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тихоокеанського флоту США.

Ядерна силова установка не постраждала. Інцидент стався в Південнокитайському морі.

Як зазначає телеканал, USS Connecticut не стикався з іншим підводним човном. Американська субмарина самостійно повертається в порт.

"Підводний човен USS Connecticut (SSN 22) зіткнувся з об'єктом під час занурення в другій половині дня 2 жовтня в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні. Небезпечних для життя травм в екіпажу немає", - наголошується в заяві.

Сам підводний човен залишається в безпечному і стабільному стані.

"Ядерній силовій установці та відсіках USS Connecticut не було завдано шкоди, вони залишаються повністю працездатними. Зараз оцінюється ступінь пошкодження інших частин підводного човна", - вказали в прес-службі.

ВМС США розслідують інцидент.

Нагадаємо, у 2020 році на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа.

Унаслідок пожежі та подальшого вибуху на кораблі постраждали 17 моряків і четверо цивільних.

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ВМС США