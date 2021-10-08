Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі

Ядерна силова установка не постраждала. Інцидент стався в Південнокитайському морі.

Як зазначає телеканал, USS Connecticut не стикався з іншим підводним човном. Американська субмарина самостійно повертається в порт.

"Підводний човен USS Connecticut (SSN 22) зіткнувся з об'єктом під час занурення в другій половині дня 2 жовтня в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні. Небезпечних для життя травм в екіпажу немає", - наголошується в заяві.

Сам підводний човен залишається в безпечному і стабільному стані.

"Ядерній силовій установці та відсіках USS Connecticut не було завдано шкоди, вони залишаються повністю працездатними. Зараз оцінюється ступінь пошкодження інших частин підводного човна", - вказали в прес-службі.

ВМС США розслідують інцидент.