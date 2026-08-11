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Атомна генерація домінує в енергосистемі: НКРЕКП показала структуру ринку

17:26 11.08.2026 Вт
2 хв
Основне навантаження в енергосистемі несуть державні АЕС
aimg Сергій Новіков
Атомна генерація - основне джерело електроенергії в Україні (фото: GettyImages)

Атомна енергетика залишається найбільшим джерелом виробництва електроенергії в Україні, водночас у різних сегментах ринку працюють сотні компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу НКРЕКП.

Структура енергоринку

За останніми доступними показниками за грудень 2025 року, атомні електростанції забезпечили 62,7% усього виробництва електроенергії.

Для порівняння, частка ТЕС становила 12,6%, ТЕЦ - 13,3%, ГЕС - 5,7%, відновлюваних джерел - 3,8%, ГАЕС - 1,8%.

При цьому структура торгівлі значно ширша за структуру генерації. На початку 2025 року на ринку двосторонніх договорів працювали понад 500 активних учасників, на внутрішньодобовому ринку - понад 200, на балансуючому - понад 30.

Структура виробництва та споживання електроенергії у 2025 році (інфографіка НКРЕКП)

Тобто найбільша частка виробництва припадає на атомну генерацію, але безпосередньо на ринку електроенергії працює велика кількість різних учасників.

Навіщо Регулятор відкрив доступ до моніторингу

НКРЕКП також відкрила дані про обсяги торгівлі, середньозважені ціни, ліквідність, концентрацію ринку, імпорт та експорт. Це дозволяє окремо бачити, хто і скільки виробляє електроенергії, та наскільки широким є коло компаній, які нею торгують.

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"Публікація цих показників у форматі відкритих даних розширює можливості аналізу ринку електроенергії для учасників ринку, органів влади, дослідників і громадськості та забезпечує більш прозорий доступ до актуальної інформації", - зазначають у НКРЕКП.

Варто зазначити, оприлюднені Регулятором показники охоплюють період від запуску нової моделі ринку та дають можливість оцінювати не лише ціни, а й структуру виробництва, кількість учасників та рівень концентрації на різних сегментах.

Нагадаємо, Українська енергетична біржа не виявила ознак маніпуляцій під час аукціону з продажу електроенергії "Енергоатомом" у середині липня.

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