Атомная генерация доминирует в энергосистеме: НКРЭКУ показала структуру рынка

Структура энергорынка

По последним доступным показателям за декабрь 2025 года, атомные электростанции обеспечили 62,7% всего производства электроэнергии.

Для сравнения, доля ТЭС составила 12,6%, ТЭЦ - 13,3%, ГЭС - 5,7%, возобновляемых источников - 3,8%, ГАЭС - 1,8%.

При этом структура торговли значительно шире структуры генерации. В начале 2025 года на рынке двусторонних договоров работали более 500 активных участников, на внутрисуточном рынке - более 200, на балансирующем - свыше 30.

Структура производства и потребления электроэнергии в 2025 году (инфографика НКРЭКУ)

То есть, наибольшая доля производства приходится на атомную генерацию, но непосредственно на рынке электроэнергии работает большое количество разных участников.

Зачем Регулятор открыл доступ к мониторингу

НКРЭКУ также открыла данные об объемах торговли, средневзвешенных ценах, ликвидности, концентрации рынка, импорте и экспорте. Это позволяет отдельно видеть, кто и сколько производит электроэнергии, и насколько широк круг компаний, которые ею торгуют.

"Публикация этих показателей в формате открытых данных расширяет возможности анализа рынка электроэнергии для участников рынка, органов власти, исследователей и общественности и обеспечивает более прозрачный доступ к актуальной информации", - отмечают НКРЭКУ.

Стоит отметить, что обнародованные Регулятором показатели охватывают период от запуска новой модели рынка и дают возможность оценивать не только цены, но и структуру производства, количество участников и уровень концентрации на разных сегментах.