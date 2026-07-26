Аукціон "Енергоатома" з продажу електроенергії відбувся без порушень - УЕБ

Українська енергетична біржа (УЕБ) підтвердила, що аукціон із продажу електроенергії виробництва "Енергоатома" відбувся у повній відповідності до чинних правил, без ознак маніпулювання чи інших порушень.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на відповідь біржі по запиту Міненерго, фрагмент якої оприлюднив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Так, за висновком біржі, торги відбулися "у повній відповідності до вимог Порядку та Регламенту", а жодних ознак маніпулювання та/або інших порушень встановлено не було.

Ідеться про аукціон від 14 липня, ініційований ВП "Енергоатом-Трейдинг" АТ "НАЕК "Енергоатом". За позицією "Графік базового навантаження» було реалізовано 100% заявленого обсягу - 528 тис. МВт-год.

Як зазначено у відповіді біржі, основний період торгів тривав із 10:00 до 13:39, після чого автоматично, згідно з Регламентом, відбувся перехід до додаткового періоду. На його початку ініціатор зберіг стартову ціну на рівні 7 000 грн/МВт-год без зниження.

УЕБ також звернула увагу, що об'єднання лотів у пакети передбачене чинними правилами торгів. Порядок встановлює обмеження щодо кількості лотів лише для спеціальних сесій, тоді як для інших типів аукціонів такі обмеження відсутні.

Відповідні зміни до Регламенту, якими запроваджено послідовне проведення основного та додаткового періодів торгів із розділенням лотів за обсягами (від 50 до 200 одиниць у пакеті), Аукціонний комітет ухвалив ще у 2021 році за підтримки представників НКРЕКП.

За даними біржі, з моменту впровадження цих норм скарг щодо порушень чи ознак маніпулювання до організатора аукціону не надходило.