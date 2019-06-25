Атмосферный фронт несет в Украину похолодание и грозы

Погода в Украине завтра, 26 июня, будет сухой и жарко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра погоду будет определять антициклон, при котором осадков обычно не бывает. Вместе с тем, завтра жара немного спадет: днем ожидается +25+30 градусов, на юге и востоке - до +30+34 градусов. В Киеве завтра также будет солнечно и до +29.

"В четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на запад и север грозовые дожди. Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара упадет до +18+23 градусов", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. В частности, на юге страны порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Как писало РБК-Украина, на День Конституции в Украине ожидается резкое похолодание. На востоке Украины температура воздуха составит +26 градусов, на севере - до +24, на западе - до +27, а на юге - до +30. В Киеве на День Конституции погода будет дождливой и до +25.