Атмосферний фронт несе в Україну похолодання та грози

Погода в Україні завтра, 26 червня, буде сухою та спекотно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталі Діденко у Facebook.

За даними синоптика, завтра погоду визначатиме антициклон, при якому опадів зазвичай не буває. Разом з тим, завтра спека трохи спаде: вдень очікується +25+30 градусів, на півдні та сході - до +30+34 градусів. У Київі завтра також буде сонячно і до +29.

"У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід та північ грозові дощі. Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Зокрема, на півдні країни пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Як писало РБК-Україна, на День Конституції в Україні очікується різке похолодання. На сході України максимальна температура повітря становитиме +26 градусів, на півночі - до +24, на заході - до +27, а на півдні - до +30. У Києві на День Конституції погода буде дощовою і до +25.