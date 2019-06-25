В Украине объявлено штормовое предупреждение

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В течение суток в южной части ожидаются грозы

Погода в Украине сегодня, 25 июня, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра на юге страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, в течение суток 25 июня в южной части ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность по всей территории, кроме юга страны. На юге ожидается гроза. По данным Укргидрометцентра, на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м.

Также в ГСЧС сообщали, что по всей Украине с 24 по 27 июня будет держаться чрезвычайная (5 класса) пожарная безопасность. В частности, в Киеве и Киевской области 24-27 июня сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, на День Конституции жара в Украине спадет: на востоке Украины ожидается максимум +26 градусов, на севере, по данным синоптиков, ожидается до +24, на западе - до +27, на юге - до +30.