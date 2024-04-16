Атмосферний фронт та перепади "плюсів". Синоптики здивували прогнозом на сьогодні

Погоду в Україні 16 квітня по праву можна назвати дивовижною. Крім дощів із грозами на заході, температура повітря дуже кардинально відрізнятиметься в залежності від регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.
"16 квітня атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінницької, Черкаської та Харківської областей. На решті території України дощі малоймовірні", - розповіла Діденко.
За її словами, температура повітря сьогодні буде вкрай неоднорідною.
"Наприклад, на крайньому заході вдень подекуди нижче 10° тепла, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до 26° тепла", - зазначила вона.
16 квітня очікується наступна температура повітря:
Вітер, за даними Діденко, буде південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.
У Києві 16 квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня 17°...18° тепла.
Прогноз погоди в Україні на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)
Надалі, як зазначає Діденко, переважатиме свіжа, іноді навіть холодна, погода з періодичними дощами.
"Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами", - зазначила вона.
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