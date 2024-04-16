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Атмосферний фронт та перепади "плюсів". Синоптики здивували прогнозом на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні 16 квітня по праву можна назвати дивовижною. Крім дощів із грозами на заході, температура повітря дуже кардинально відрізнятиметься в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.

"16 квітня атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінницької, Черкаської та Харківської областей. На решті території України дощі малоймовірні", - розповіла Діденко.

За її словами, температура повітря сьогодні буде вкрай неоднорідною.

"Наприклад, на крайньому заході вдень подекуди нижче 10° тепла, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до 26° тепла", - зазначила вона.

Якою буде температура повітря в Україні в залежності від регіону

16 квітня очікується наступна температура повітря:

  • у Тернопільській, Хмельницькій та у Чернівецькій області ще тепло, 18°...21° тепла; 
  • на півночі 17°...19° тепла;
  • у центральній частині 23°...26° тепла;
  • у Вінницькій області 21° тепла;
  • у східних областях 22°...26° тепла;
  • у південній частині 23°...26° тепла;
  • у Кіровоградській області, за даними Укргідометцентру, 24...29° тепла.

Вітер, за даними Діденко, буде південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.

Погода у Києві

У Києві 16 квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня 17°...18° тепла.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)

У найближчі дні можливі заморозки

Надалі, як зазначає Діденко, переважатиме свіжа, іноді навіть холодна, погода з періодичними дощами.

"Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами", - зазначила вона.

Детальніше про погоду на робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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