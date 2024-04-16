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Атмосферный фронт и перепады "плюсов". Синоптики удивили прогнозом на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду в Украине 16 апреля по праву можно назвать удивительной. Помимо дождей с грозами на западе, температура воздуха будет очень кардинально отличаться в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, прогноз синоптика Наталки Диденко.

"16 апреля атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, временами с грозами. Также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской областей. На остальной территории Украины дожди маловероятны", - рассказала Диденко.

По ее словам, температура воздуха сегодня будет крайне неоднородной.

"Например, на крайнем западе днем ниже 10° тепла, а в центральных областях, на юге и востоке местами до 26° тепла", - отметила она.

Какая будет температура воздуха в Украине в зависимости от региона

16 апреля ожидается следующая температура воздуха:

  • в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой области еще тепло, 18°...21° тепла;
  • на севере 17°...19° тепла;
  • в центральной части 23 ° ... 26 ° тепла;
  • в Винницкой области 21° тепла;
  • в восточных областях 22° ... 26° тепла;
  • в южной части 23°...26° тепла;
  • в Кировоградской области, по данным Укргидометцентра, 24...29° тепла.

Ветер, по данным Диденко, будет юго-западный, умеренный, подчас порывистый и сильный.

Погода в Киеве

В Киеве 16 апреля временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха в течение дня 17°...18° тепла.

Прогноз погоды в Украине на сегодня (facebook.com/UkrHMC)

В ближайшие дни возможны замрозки

В дальнейшем, как отмечает Диденко, будет преобладать свежая, иногда даже холодная погода с периодическими дождями.

"Заморозки во второй половине недели возможны, если не прикроет небо облаками", - отметила она.

Детальнее о погоде на рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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