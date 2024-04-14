Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Погоду в Україні найближчими днями не можна назвати "ідеальною". Будуть дощі, грози та навіть "спека".

Погода на 15 квітня

У понеділок, 15 квітня, в Україні в більшості регіонів очікуються опади. Зокрема, короткочасні дощі очікуються в Києві. Грози до цих опадів додадуться у більшості регіонів, зокрема, на заході, півночі та сході. Лише на півдні буде без "води". Водночас похмуру погоду тут ніхто не скасовував.

Щодо температури, то в дощовій частині України вночі буде в більшості регіонів у межах +8...+6 градусів, днем +13...21 градусів. Причому на заході буде найхолодніше. На півдні очікується вночі +10...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.

Погода на 16 квітня

Погода у вівторок, 16 квітня, в Україні особливо не відрізнятиметься від попереднього дня. Щоправда, східні регіони перейдуть у недощову зону. На півдні, півночі та заході збережеться така погода, що й днем раніше. Грози очікуються повсюдно у регіонах, де будуть опади.

Щодо температури - вночі у більшості регіонів показники не піднімуться вище за +10 градусів, але й не опустяться нижче за +8 градусів. Вдень максимально по всій Україні буде до +26...+28 градусів. Зокрема це стосується сходу, півдня, центру. Холодом повіє на заході, вдень +18...+19 градусів.

Погода на 17 квітня

Опади продовжать рухатися, "завойовуючи" дедалі більшу частину території. Так, крім заходу та центру, де до дощів, уже ніби за традицією, додадуться місцями грози, опади накриють частину сходу - Харківську область та південь - Одеську та Миколаївську області. На всій території України буде хмарно.

На заході буде ще холодніше, ніж попередніми днями, зокрема вночі, +5...+7 градусів. На півночі тепліше, але не набагато вночі - +11...+13 градусів. Подекуди вночі варто очікувати і до +15. Вдень, наприклад, на заході, похолодання втримається до +8..+10 градусів. У центрі буде до +19, а на решті території - до +27 градусів.

Погода на 18 квітня

Цього дня задождить ґрунтовно. Помірні чи лагідні дощі накриють усю Україну. Зокрема, наступаючи із заходу, помірні дощі дійдуть до Одеської області, центру України і навіть Дніпропетровської області. Сонце правда, незважаючи на дощ, трохи визирне на сході та півдні. На заході вночі буде також холодніше, причому ще більше, ніж у попередні дні - +3...+5 градусів з переходом на центральні області, вдень - +6...+8 градусів. На решті території теж відчутно похолодає, вночі - +9...+11 градусів. Загалом у цей день буде тепліше на тих територіях, які розташовані ближче на схід. Наприклад, у тій самій Одеській області вдень буде +15...+17, а вже у Херсонській області - +21..+23. У східних областях удень очікується до +27.

Погода на 19 квітня

Вже у п'ятницю, 19 квітня, опади підуть із метеороїчної карти. Незважаючи на те, що буде похмуро, ніде й не капне. У той же час на заході утримається холодна погода з тими самими +3..+5 градусами вночі і до +12 градусів вдень. У центрі та на півночі вдень та вночі буде тепліше, правда не більше, ніж на +1...+2 градуси. Цікаво, що на сході буде найтепліше, до +21 градуса вдень і вночі до +11, виходячи з раніше озвученого правила - чим східніше, тим тепліше.