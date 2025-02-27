Атмосферний фронт несе в Україну "змішані" опади: де і коли чекати негоди

Найближчим часом на територію України буде надходити атмосферний фронт. У деякі регіони він принесе із собою опади.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, вже завтра (у п'ятницю, 28 лютого) на територію України буде надходити атмосферний фронт із заходу. Отже, саме там - у західних областях - і варто очікувати перші опади так званої змішаної фази (у вигляді дощу та мокрого снігу).
"Подекуди може навіть утворитися сніговий покрив. Але оскільки температура переважно плюсова, все одразу ж буде і танути", - зауважила синоптик.
Вона повідомила, що починаючи з суботи, 1 березня, опади варто очікувати у більшості регіонів України (крім сходу та південного сходу).
"Але це - невеликі опади. Переважно такої ось, змішаної фази. Дощ із мокрим снігом. Вночі, можливо, більше мокрий сніг із дощем", - уточнила представниця УкрГМЦ.
Вона додала, що тоді подекуди також може утворитись мінімальний сніговий покрив.
"Але, знову ж таки, внаслідок плюсових температур стабільно в денні години, навіть якщо десь 1-2 см снігового покрову й утвориться, то одразу він буде інтенсивно танути", - наголосила експерт.
За її словами, утворення снігового покриву може спостерігатись місцями у західних, північних і центральних областях України. Тим часом до південного сходу такі погодні умови особливо "не будуть доходити".
"На вихідних... 2 березня вже цей атмосферний фронт розмиватиметься. Але ще більш хмарна така погода залишатиметься. Проте вже переважно без опадів. Хіба що досить локальні десь можуть бути", - розповіла синоптик.
У понеділок, 3 березня, на більшості території України погода зберігатиметься вже без опадів. Прояснення прогнозують по західних, північних і центральних областях.
"І, відповідно, трішки вітер може бути. Посилиться. Але не до якихось критичних швидкостей. Просто буде він більш відчутний... А той атмосферний фронт, ще трішки спричинюватиме на південному сході невеликі опади", - підсумувала Птуха.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.
Читайте також, чому в деяких містах України погіршилась якість повітря й чи правда, що на Україну суне "брудна хмара".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.