Атмосферний фронт накриє Україну: кому не пощастить з погодою на вихідних

За її словами, короткочасні дощі з грозами очікуються у західних, північних та місцями центральних областях. Натомість на сході, півдні та частині центру - без опадів, зате зі спекою до +34°C.

"Південна частина Європи буде завтра серед сонечка і спеки. А значна частина континенту - в атмосферних фронтах та, відповідно, дощах із грозами", - написала синоптик.

Погода у Києві

У столиці упродовж суботи та неділі можливі короткочасні грозові дощі, зливи, град і шквали. Діденко радить мешканцям столиці бути обережними під час негоди, а автівки залишати у безпечному місці на вихідні.

Суботній день принесе спеку: температура повітря становитиме +26…+32°C, на півдні та сході - до +34°C.

Зміна очікується з понеділка, коли повітря суттєво охолоне:

у західних областях прогнозують +15…+19°C,

в інших регіонах +18…+24°C.

"Різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря - особливості найближчих синоптичних днів. Дорогі метеопати, тримайте неподалік чи не забудьте у дорогу необхідні ліки від ймовірних проблем з тиском артеріальним, головним болем тощо", - порадила Наталка Діденко.