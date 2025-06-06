Грози, град та шквали. Синоптики попередили про негоду: де саме

В низці регіонів України прогнозують різке погіршення погоди сьогодні, 6 червня. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook .

Негода очікується у найближчу годину та триватиме до кінця доби 6 червня у північних, західних та Вінницькій областях, а також у Києві та Київській області.

За прогнозами синоптиків, у регіонах можливі грози, в окремих районах - град і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Синоптики закликають громадян бути обережними, за можливості залишатися вдома та не планувати далеких поїздок.

Погода у Києві та області

У столиці та області також оголошено жовтий рівень небезпеки. До кінця доби 6 червня синоптики прогнозують грози, місцями шквали до 20 м/с та град.