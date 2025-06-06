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Грози, град та шквали. Синоптики попередили про негоду: де саме

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 11:22
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Грози, град та шквали. Синоптики попередили про негоду: де саме Фото: в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В низці регіонів України прогнозують різке погіршення погоди сьогодні, 6 червня. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

Негода очікується у найближчу годину та триватиме до кінця доби 6 червня у північних, західних та Вінницькій областях, а також у Києві та Київській області.

За прогнозами синоптиків, у регіонах можливі грози, в окремих районах - град і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Грози, град та шквали. Синоптики попередили про негоду: де саме

Небезпечні метеорологічні явища можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Синоптики закликають громадян бути обережними, за можливості залишатися вдома та не планувати далеких поїздок.

Погода у Києві та області

У столиці та області також оголошено жовтий рівень небезпеки. До кінця доби 6 червня синоптики прогнозують грози, місцями шквали до 20 м/с та град.

Грози, град та шквали. Синоптики попередили про негоду: де саме

Жовтий рівень небезпеки: що це означає

Жовтий - це перший рівень погодної небезпеки, коли умови потенційно небезпечні для населення, об'єктів інфраструктури та довкілля. У цей період варто бути особливо уважними, стежити за офіційними повідомленнями та прогнозами, а також уникати ризикованих ситуацій.

Що означають рівні небезпеки:

В Україні передбачено три рівні погодної небезпеки:

Жовтий - погодні явища можуть становити небезпеку. Потрібна підвищена пильність і обережність.

Помаранчевий - другий рівень. Умови вже є небезпечними та можуть спричинити реальну загрозу для життя і здоров’я, а також пошкодження об’єктів інфраструктури. Варто максимально обмежити перебування на вулиці та вжити заходів безпеки.

Червоний - найвищий рівень. Такі погодні умови становлять серйозну загрозу для життя, можуть призводити до масових руйнувань і надзвичайних ситуацій. У таких випадках рекомендується припинити будь-яку діяльність у зоні негоди, укритись у безпечному місці та дотримуватись інструкцій екстрених служб.

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