Атмосферный фронт накроет Украину: кому не повезет с погодой на выходных

На выходных 7-8 июня Украина попадет под влияние атмосферного фронта, который принесет дожди и грозы на часть территории страны. Однако температура воздуха местами повысится до +34 °С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных, северных и местами центральных областях. Зато на востоке, юге и части центра - без осадков, зато с жарой до +34°C.
"Южная часть Европы будет завтра среди солнышка и жары. А значительная часть континента - в атмосферных фронтах и, соответственно, дождях с грозами", - написала синоптик.
В столице в течение субботы и воскресенья возможны кратковременные грозовые дожди, ливни, град и шквалы. Диденко советует жителям столицы быть осторожными во время непогоды, а машины оставлять в безопасном месте на выходные.
Субботний день принесет жару: температура воздуха составит +26...+32°C, на юге и востоке - до +34°C.
Изменение ожидается с понедельника, когда воздух существенно охладится:
"Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха - особенности ближайших синоптических дней. Дорогие метеопаты, держите неподалеку или не забудьте в дорогу необходимые лекарства от вероятных проблем с давлением артериальным, головной болью и т.д.", - посоветовала Наталья Диденко.
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